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Сегодня, 14:50

Источник: «Зенит» заплатит 15 миллионов евро за вингера «Палмейраса» Артура

Руслан Минаев
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Вингер «Палмейраса» Артур.
Фото Global Look Press

«Зенит» согласовывает последние детали перехода вингера «Палмейраса» Артура Гимараэса, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, российский клуб заплатит за 25-летнего бразильца 15 миллионов евро и еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Форвард перешел в «Палмейрас» из «Брагантино» в марте 2023 года за 8 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Гимараэс провел за «Палмейрас» 51 матч, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Сан-Паулу» отклонил предложение «Зенита» по защитнику Лукасу Беральдо в размере 18 миллионов евро.

ФК Зенит
ФК Палмейрас
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
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 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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