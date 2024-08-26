Бывший капитан «Динамо» Лосев рассказал об ошибке Карасева в матче с «Краснодаром»

Бывший капитан «Динамо» Виктор Лосев отреагировал на неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» (1:0).

«Я не понимаю, почему Карасева назначают чуть ли не на все важнейшие игры «Динамо». Уже не первый раз к нему претензии по судейству именно в матчах бело-голубых. И сейчас он не ставит чистейший пенальти на Лаксальте, которого руками роняют на газон. Мне кажется, за последние года три это уже четвертая или пятая грубая ошибка Карасева против «Динамо». Он за что-то мстит бело-голубым?» — цитирует Лосева «РБ Спорт».