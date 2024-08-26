Агент Глебова о возможном переходе игрока в «Спартак»: «Могу только повторить то, что сказали руководители»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Ростова» Данила Глебова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Могу только повторить то, что сказали руководители и главный тренер. Если клуб говорит, что предложения нет, то что можно добавить?» — сказал Банатин «СЭ».

24-летний полузащитник выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне Глебов провел семь матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.