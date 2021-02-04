В Госдуме оценили план РФС на новый срок Дюкова

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» переизбрание Александра Дюкова на пост президента РФС.

«За срок его руководства все было тихо и спокойно в РФС, не было никаких громких скандалов. Александр Дюков — хороший менеджер, который смог выстроить систему управления и дисциплину. Я считаю, все развивается так, как должно.

Его команда ставит перед собой на новый срок амбициозные цели. Мы, безусловно, поддерживаем подобные начинания. И постараемся помочь в их реализации. Александр Дюков — высококлассный бизнесмен, который умеет выстраивать вокруг себя команду специалистов. И эта команда действительно способна добиться больших результатов, что будет настоящим подарком для всех любителей российского футбола", — сказал Свищев.

4 февраля Александр Дюков был переизбрал на пост президента Российского футбольного союза. Выборы президента прошли на внеочередной конференции РФС. Дюков являлся единственным кандидатом, выдвинутым на голосование. Срок его полномочий составит 4 года.

(Артем Бухаев)