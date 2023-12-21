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Васильев: «Если стану своим Беллингемом в России и начну забивать в каждом матче, тогда буду собой доволен»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал о своей футбольной мечте и желании быть похожим на Джуда Беллингема из «Реала».

«Какая у меня футбольная мечта? Бегать, как Беллингем. И чтобы он листал рилсы со мной, а не я с ним (улыбается). 2024-й должен пройти продуктивно. Нужно больше играть. Может, кто из конкурентов уйдет, поможет мне в этом. Ну, а так я уже сказал — если стану своим Беллингемом в России и начну забивать в каждом матче, тогда буду собой доволен. Если стану основным в «Зените» в 19, 20 лет — тоже будет очень приятно, — цитирует Metaratings.ru Васильева.

В текущем сезоне 19-летний россиянин сыграл в 9 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/vasilev-esli-stanu-svoim-bellingemom-v-rossii-i-nachnu-zabivat-v-kazhdom-matche-togda-budu-dovolen-317247/
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Зенит
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