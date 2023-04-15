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Булыкин заявил, что Пиняев очень похож на Аршавина и может достичь таких же успехов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ближайшем матче между железнодорожниками и «Оренбургом» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Команды выступают в равных условиях, единственное, для «Оренбурга» этот матч домашний. Оренбуржцы показали, что могут обыгрывать топ-клубы, а «Локо» после «Зенита» психологически ощущает себя не очень. Выигрышный запал немного пропал, его нужно вернуть. Красно-зеленым будет очень тяжело. Возможно, нас ждет ничья, но в футболе, сами знаете, невозможно ничего предсказать. Решит мастерство отдельных игроков «Локо» и настрой на игру. В «Локо» есть лидеры — Баринов и Дзюба. Также есть Сергей Пиняев, он может добавить активных действий в атаке за счет дриблинга и своей скорости. Они могут сделать результат на поле. Пиняев точно может выйти на хороший уровень, ему сейчас главное добавить немного взрослых мыслей. У него были моменты, когда он давал передачу верхом, а не низом. Было такое, что он обыграл всех, включая вратаря, и отдал на пустые ворота передачу. Бомбардирские качества он наберет с опытом, а так он очень похож на Андрея Аршавина. Он может достичь таких же успехов», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Оренбург» — «Локомотив» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005086675_bulyikin_pinyaev_ochen_pohoj_na_arshavina_i_mojet_dostich_takih_je_uspehov
Дмитрий Булыкин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
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Сочи – Краснодар
 - : -
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Максим Ненахов

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