Нападающий «Крыльев Советов» Шитов: «Мне Чалов нравится хладнокровием»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов поделился мнением о российских форвардах.

«Лучшие нападающие России — все, кто в сборной. Дзюба свое отыграл, мне кажется. Уже доказал всем все. Мне Чалов нравится хладнокровием», — цитирует игрока самарского клуба Sport24.

25-летний Чалов провел за сборную России 6 матчей, забил 1 гол.