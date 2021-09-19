Захарян второй в списке самых молодых авторов пяти голов в РПЛ
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян забил мяч в ворота «Сочи» в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ. Он второй по молодости игрок, забивший пять голов в премьер-лиге.
18л 3м — @fcdynamo ??Арсен Захарян (18 лет 3 месяца и 24 дня; 21-й матч) — второй по молодости игрок, забивший пять голов в РПЛ, с 2008 года (когда мы начали собирать эту статистику) после Алана Дзагоева (18л 3 м 4д; 13-й матч). Будущее.#ТинькоффРПЛ #СочиДинамо pic.twitter.com/xFWWgeQ6dF— OptaIvan (@OptaIvan) September 19, 2021
Игроку это удалось в возрасте 18 лет 3 месяцев и 24 дней за 21 матч, сообщает 19 сентября Opta. Опережает его только полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев (18 лет, 3 месяца, 4 дня 13-й матч). Статистика ведется с 2008 года
Захарян забил на 12-й минуте. На данный момент его команда ведет 1:0.
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