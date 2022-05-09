Рассказов объяснил свое появление на матче «Локомотив» — «Рубин»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов в разговоре с «СЭ» объяснил свое появление на матче 28-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Рубин».

«На матч «Локомотив» — «Рубин» я приехал исключительно в качестве болельщика. Никакой связи ни с «Локомотивом», ни с «Рубином», конечно же, не будет», — сказал Рассказов «СЭ».

После 28 матчей «Локомотив» занимает шестое место в таблице РПЛ (44 очка). «Рубин» расположился на 13-й позиции (29 очков).