Бакаев о матче с «Краснодаром»: «Если будет недооценка, то мы поплатимся за это»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, как проходит подготовка к матчу 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

«Игра будет тяжелая. В такой команде как «Краснодар» не может быть слабых игроков. Если будет недооценка, то мы поплатимся за это. «Краснодар» умеет играть в футбол», — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе.

В воскресенье, 13 марта, сыграют «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена».