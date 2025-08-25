Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Челестини быстро справился с отчасти кризисной ситуацией, вызванной уходом предыдущего тренера»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос «СЭ» о состоянии команды.

«Чемпионство? Я считаю, что пока рано делать прогнозы, даже отталкиваясь от турнирного места. Почему это произошло? Команда хорошо поработала, тренер быстро справился с отчасти кризисной ситуацией, вызванной уходом предыдущего главного тренера. Результат этой работы пока, что называется, на табло. В общем-то и все», — сказал Бабаев «СЭ».

Фабио Челестини возглавил ЦСКА в летнее межсезонье. Он сменил на посту главного тренера серба Марко Николича, который ушел в греческий АЕК.

24 августа армейцы на своем поле победили «Акрон» (3:1) в матче 6-го тура РПЛ и поднялась на второе место в турнирной таблице с 14 очками.