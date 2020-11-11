Айртон в Москве, тесты на Covid отрицательные
16:41
Бразильская конфедерация футбола распространила информацию, согласно которой 23-летний защитник «Спартака» и олимпийской сборной своей страны Айртон сдал положительный тест на коронавирус.
«СЭ» обратился за комментарием в департамент по связям с общественностью красно-белых.
— У Айртона была простуда, поэтому наш медицинский штаб принял решение, что футболист должен остаться в расположении клуба и не ездить в сборную, — сказал глава департамента Антон Фетисов. — Игрок находится в Москве, 9 и 10 ноября он сдал два ПЦР-теста, и оба дали отрицательный результат. (Вячеслав Короткин)
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи