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Айртон в Москве, тесты на Covid отрицательные

16:41
Айртон. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Айртон. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бразильская конфедерация футбола распространила информацию, согласно которой 23-летний защитник «Спартака» и олимпийской сборной своей страны Айртон сдал положительный тест на коронавирус.

«СЭ» обратился за комментарием в департамент по связям с общественностью красно-белых.

— У Айртона была простуда, поэтому наш медицинский штаб принял решение, что футболист должен остаться в расположении клуба и не ездить в сборную, — сказал глава департамента Антон Фетисов. — Игрок находится в Москве, 9 и 10 ноября он сдал два ПЦР-теста, и оба дали отрицательный результат. (Вячеслав Короткин)

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