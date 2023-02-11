Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:57

Артем Дзюба в шутку сравнил себя с Криштиану Роналду

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос, как отнесся к тому, что не смог получить свой любимый игровой номер в новой команде.

«Ничего страшного, значит так должно было быть. Конечно, 22-й номер мне очень близок. Придется привыкать первое время не брать форму с этим номером. Но она вратарская, так что будет попроще (улыбается).

Значит, будет 7-й номер. Как говорится, Криштиану Роналду», — пошутил Дзюба в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, что Артем Дзюба покинул питерский «Зенит» в мае прошлого года, после чего через несколько месяцев перешел в турецкую «Адану Демирспор».

Но карьера Дзюбы в Турции продолжалась недолго. В ноябре игрок расторг контракт с клубом и стал свободным агентом.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CbRFyjncy-k
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Дзюба: «Могу лишь свои знания и умения применить, чтобы помочь коллективу расцвести»
Дзюба ответил критикам: «Вставайте в очередь, ребята»
Дзюба: «Я смог многое переосмыслить. Русская земля — это прямо мое»
Владимир Гранат: «У Дзюбы, как и у Роналду, есть лидерские качества, плюс он любит преодолевать сложности»
Дзюба: «Безумно рад вернуться в РПЛ. У меня была цель — остаться в России»
Тарханов: «Необходимо посмотреть, в каком состоянии Дзюба, потом уже можно будет говорить о том, сколько он забьет»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Дзюба: «Могу лишь свои знания и умения применить, чтобы помочь коллективу расцвести»
Мамаев — о тюрьме: «Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял»
В «Химках» заявили, что трансферная компания клуба не завершена
Дзюба ответил критикам: «Вставайте в очередь, ребята»
Дзюба: «Я смог многое переосмыслить. Русская земля — это прямо мое»
Владимир Гранат: «У Дзюбы, как и у Роналду, есть лидерские качества, плюс он любит преодолевать сложности»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Химках» заявили, что трансферная компания клуба не завершена

Мамаев — о тюрьме: «Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости