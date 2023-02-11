Артем Дзюба в шутку сравнил себя с Криштиану Роналду

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос, как отнесся к тому, что не смог получить свой любимый игровой номер в новой команде.

«Ничего страшного, значит так должно было быть. Конечно, 22-й номер мне очень близок. Придется привыкать первое время не брать форму с этим номером. Но она вратарская, так что будет попроще (улыбается).

Значит, будет 7-й номер. Как говорится, Криштиану Роналду», — пошутил Дзюба в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, что Артем Дзюба покинул питерский «Зенит» в мае прошлого года, после чего через несколько месяцев перешел в турецкую «Адану Демирспор».

Но карьера Дзюбы в Турции продолжалась недолго. В ноябре игрок расторг контракт с клубом и стал свободным агентом.