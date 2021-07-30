Игроки «Крыльев Советов» чуть не подрались между собой во время матча со «Спартаком»
Между игроками «Крыльев Советов» произошел конфликт по ходу первого тайма матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака».
Голкипер самарцев Иван Ломаев в одном из игровых эпизодов начал предъявлять претензии полузащитнику Антону Зиньковскому. Хавбек также на эмоциях ответил вратарю, после чего футболисты начали толкать друг друга. Ситуацию смог успокоить только капитан команды Сергей Божин, который разнял футболистов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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