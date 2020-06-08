Арбитров РПЛ протестируют в Москве 16 июня?

Как стало известно «СЭ», есть вероятность, что 16 и 17 июня в Москве пройдет сбор для 16 арбитров РПЛ, имеющих право работать видеоассистентами и/или обслуживать матчи с участием видеоассистентов.

На него пригласят Владислава Безбородова, Василия Казарцева, Сергея Лапочкина, Кирилла Левникова (все — Санкт-Петербург), Станислава Васильева (Ижевск), Михаила Вилкова (Нижний Новгород), Николая Волошина (Смоленск), Алексея Еськова, Сергея Карасева, Алексея Матюнина (все — Москва), Сергея Иванова (Ростов-на-Дону), Павла Кукуяна (Сочи), Виталия Мешкова, Евгения Турбина (оба — Дмитров), Владимира Москалева (Воронеж), Алексея Сухого (Люберцы).

Сначала они сдадут анализы на коронавирус, а на следующий день пройдут тесты по физподготовке и правилам игры. Оставшиеся восемь судей, допущенных к судейству игр чемпионата России, могут назначаться резервными. Это — Алексей Амелин (Тула), Роман Галимов (Улан-Удэ), Анатолий Жабченко (Краснодар), Евгений Кукуляк (Калуга), Артем Любимов, Иван Сиденков (оба — Санкт-Петербург), Игорь Панин (Дмитров), Павел Шадыханов (Москва). (Александр Бобров)