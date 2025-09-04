Миранчук — о возвращении в Россию: «Сейчас я в том месте, где хотел находиться»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук в интервью «СЭ» рассказал о первых днях после перехода в московскую команду.

«Еще не выдохнул, не пришел в себя. В России я всего неделю, но сразу три матча, сборная. Нужно подышать, неделя получилась насыщенной и скомканной. Скучал по стране, по речи, по родным. Сейчас я в том месте, где хотел находиться. Но пока я не готов подводить какие-то итоги своего отрезка в Швейцарии. Бытовых вещей очень много, переезд забирает и время, и силы. Помогала семья, жена, родные — без этого никак. Мы всегда вместе, это поддерживает», — сказал Миранчук «СЭ».

23 августа «Динамо» объявило о подписании Антона Миранчука. Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 29-летнего игрока составит 1,7 миллиона евро.