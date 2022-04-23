Эджуке призвал болельщиков ЦСКА поддержать команду в матче против «Динамо»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке призвал болельщиков поддержать команду в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Мы разочарованы прошедшим дерби (против «Спартака» в Кубке — прим. «СЭ»). Мы надеялись на другой результат. Но все пошло не так, как мы рассчитывали.

Мы благодарны болельщикам за поддержку. И надеемся, что вы поддержите нас а игре против «Динамо», — цитирует Эджуке пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Динамо» пройдет в воскресенье, 24 апреля. Начало встречи — 19.30 (мск).