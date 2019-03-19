Андрей Дикань: "Если попадаешь в "Спартак", пропитываешься красно-белым духом навсегда"

Бывший голкипер "Спартака" и "Краснодара" Андрей Дикань в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что навсегда останется болельщиком красно-белых.

Дикань выступал за москвичей с 2010 по 2014-й. Провел за команду 90 игр. В сезоне 2011/2012 вместе с красно-белыми стал серебряным призером чемпионата России. С 2014 по 2016-й защищал цвета "Краснодара", с которым завоевал бронзовые медали РПЛ.

– Когда играют "Спартак" и "Краснодар", то болею за москвичей. Почему? Краснодар – для меня второй дом. Очень люблю этот город, еще со времен "Кубани" там квартира осталась. Но... Готов повторить слова, которые произнес несколько лет назад: "Я уже до конца жизни останусь спартачом". Галицкий как-то в шутку попрекнул в интервью, мол, даже в нашем клубе Дикань больше говорил о "Спартаке".

Если попадаешь в "Спартак", пропитываешься красно-белым духом – это навсегда. Так что "Краснодару" желаю побед во всех матчах кроме тех, где его соперники – красно-белые. Кстати, когда в начале марта команды встречались в Москве, меня приглашали на телевидение обсудить игру в прямом эфире. К сожалению, по семейным обстоятельствам вырваться не смог, – сказал Дикань. (Александр Кружков)

Полное интервью с Диканем читайте скоро на сайте "СЭ"