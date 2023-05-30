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Сегодня, 17:02

Аршавин об открытии сезона: «Сперцян. Также раскрылся Пиняев»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кого считает открытием этого сезона РПЛ.

— Кто для вас открытие сезона?

— Безусловно оно есть, просто сейчас надо подумать. Можно ли Сперцяна считать открытием? Он и в прошлом году хорошо себя проявил.

— Кто-то считает Карпукаса.

— Он нормальный игрок. Но можно сказать, что Пиняев раскрылся. Раньше его считали талантливым, а сейчас он завоевал место в стартовом составе.

— Пишут, что «Зенит» очень хочет Пиняева.

— Пишут и пишут. Я ничего конкретного про это сказать не могу. Здесь только руководство может давать официальные комментарии. Я от себя могу сказать, что мне нравится этот игрок.

— Но вам не кажется, что «Зенит» погубит Пиняева, как игрока?

— А почему он должен его погубить? Большая конкуренция? Там и Пиняев не слабый игрок. Думаю, что он сможет выдержать конкуренцию со всеми.

22-летний Сперцян провел за «Краснодар» 27 матчей в этом сезоне, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

На счету 18-летнего Пиняева — 19 матчей, 4 гола и 2 передачи.

Андрей Аршавин
Сергей Пиняев
Эдуард Сперцян
РПЛ
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

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Максим Ненахов

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Спартак

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