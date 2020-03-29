Андрей Аршавин: «Лучше всего к индивидуальным тренировкам адаптированы Кокорин и Мамаев»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказал свое отношение к индивидуальным тренировкам. Чемпионат России прерван из-за пандемии коронавируса, клубы ушли на карантин, а игроки тренируется в индивидуальном режиме.

— Индивидуальные тренировки? Мне кажется, лучше всего к таким условиям сейчас адаптированы Александр Кокорин и Павел Мамаев, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ». — Когда долго находишься в замкнутом пространстве. Что касается формата проведения нашего чемпионата, я за то, чтобы вернуться к системе «весна-осень», потому что вторая лига умерла, к сожалению. А это даст возможность увеличиться количеству команд.

На Востоке будет больше команд, не надо будет объединяться в другие группы. Следовательно, тем, кто будет выходить из спортивных школ, будет где играть. Они же не могут сразу играть в Премьер-Лиге. Чтобы не терять молодых игроков, им нужно будет обыгрываться во второй лиге. РФС должен думать шире, обо всём футболе глобально.