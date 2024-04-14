«Урал» — «Динамо»: хозяева открыли счет в матче

«Урал» открыл счет в матче 24-го тура чемпионата России против «Динамо» — 1:0.

На 10-й минуте отличился полузащитник оранжево-черных Даниэль Мишкич. Для 30-летнего игрока этот гол стал третьим в текущем сезоне РПЛ.

Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляция матча «Урал» — «Динамо».