Александр Точилин: "В нашем футболе без системы ВАР никак"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин в интервью "СЭ" заявил, что система ВАР позволит избежать грубых ошибок и уменьшит количество скандалов в российском футболе.

– После матча с новой силой вспыхнули разговоры о системе ВАР.

– Да, похоже, в нашем футболе без нее никак. Это позволит избежать грубых ошибок, станет меньше скандалов.

– Когда в первом тайме Рассказов снес в штрафной Казаева, пенальти был?

– Сто процентов! Плюс спартаковскому защитнику желтую показать следовало. Раньше вообще за такой фол не только 11-метровый давали, но и прямую красную. Причем даже мне со скамейки запасных было видно, что Рассказов сыграл не в мяч. Тем сильнее удивило решение арбитра назначить угловой.

– Коллега Бобров насчитал еще минимум три момента, когда Москалев обязан был вынести предупреждения игрокам "Спартака", но делать этого почему-то не стал.

– Я бы не хотел углубляться в частности. Понимаю судей, которые стараются не ломать игру свистками, дают побороться за мяч. Но! В такой ситуации главное – последовательность арбитра. Когда ее нет, сразу возникают вопросы. (Александр Кружков)​

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