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«Ротор» подпишет контракт с Ташаевым

10:45
Александр Ташаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Ташаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Ротор» может подписать контракт с полузащитником Александром Ташаевым.

26-летний футболист весь минувший сезон восстанавливался от травм и выступал только за «Спартак-2» в чемпионате Олимп-ФНЛ, где за 16 матчей не отметился результативными действиями.

3 июня «Спартак» сообщил об уходе Ташаева. Стороны расторгли контракт. В составе «Спартака» хавбек играл с 2018 года. С 2019 по 2020 год он провел в аренде в «Рубине». Его контракт был рассчитан до лета 2022 года.

По итогам минувшего сезона «Ротор» занял предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Олимп-ФНЛ.

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Максим Алланазаров все материалы автора
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