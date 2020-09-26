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Александр Медведев: «Надеюсь, Азмун вернется в строй к матчу со «Спартаком»

19:39
Александр Медведев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Медведев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» победу над «Уфой» (6:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

— Видимо, подготовка к теннисному турниру St. Petersburg Open витала в воздухе, поэтому у нас сегодня теннисный счет, — заявил Медведев «СЭ». — Причем теннисная баранка, в футболе такой счет редко встречается, но мы же помним победу «Баварии» над «Барселоной» со счетом 8:2. Будем считать, что это наш ответ результативной игре «Баварии». Поздравляю фанатов с юбилеем! Ваш юбилей — это наш юбилей.

Что касается Азмуна, то у нас три игрока получили повреждения. Надеюсь, что все вернутся в строй к игре со «Спартаком». Медики сделали поверхностный анализ, а потом будет глубокий. Позднее станет известен характер и степень повреждений. (Сергей Федоров)

Зенит — Уфа

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