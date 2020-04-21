Александр Медведев: «Если потребуется, «Газпром арену» можно использовать для развертывания госпиталя»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что на стадионе клуба могут развернуть временный госпиталь.

— «Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная, — приводит слова Медведева «Фонтанка». — Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя. Но пока город к нам еще не обращался с таким вопросом.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 495 362 человек. Зафиксировано 171 064 летальных исхода от инфекции, вылечились 655 664 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 52 763 человек, 3 873 выздоровело, 456 умерло.