РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Медведев: «Если потребуется, «Газпром арену» можно использовать для развертывания госпиталя»

12:17
&quot;Газпром-Арена&quot;. Фото "СЭ"
&quot;Газпром-Арена&quot;. Фото "СЭ"
Теги:

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что на стадионе клуба могут развернуть временный госпиталь.

— «Газпром Арена» отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная, — приводит слова Медведева «Фонтанка». — Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя. Но пока город к нам еще не обращался с таким вопросом.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 495 362 человек. Зафиксировано 171 064 летальных исхода от инфекции, вылечились 655 664 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 52 763 человек, 3 873 выздоровело, 456 умерло.

Дополнительная информация:

https://www.fontanka.ru/2020/04/21/69104065/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир