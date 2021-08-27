«Химки» — «Нижний Новгород»: все голы матча
20:40
Все голы матча шестого тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Нижний Новгород» (1:1).
На 35-й минуте гостей вывел вперед Алексей Козлов.
Гол Козлова#ТинькоффРПЛ #ХимкиНижнийНовгород https://t.co/6G1rjlfAqv— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 27, 2021
Денис Глушаков на 54-й минуте сравнял результат, реализовав пенальти.
Гол Дениса Глушакова в матче с «Нижним Новгородом» https://t.co/4EIy1swYFp#ТинькоффРПЛ #ХимкиНижнийНовгород— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 27, 2021
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