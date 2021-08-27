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«Химки» — «Нижний Новгород»: все голы матча

20:40

Все голы матча шестого тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Нижний Новгород» (1:1).

На 35-й минуте гостей вывел вперед Алексей Козлов.

Денис Глушаков на 54-й минуте сравнял результат, реализовав пенальти.

Химки — Нижний Новгород

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Артем Бухаев все материалы автора

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