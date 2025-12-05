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Романцев — о выборе красно-белых: «Не тренер делает «Спартак», а «Спартак» — тренера»

Александр Львов
Обозреватель

Олег Романцев в интервью «СЭ» объяснил, в чем, по его мнению, заключается особенность главного тренера красно-белых.

— Почему в «Спартаке» так важен тренер со спартаковским прошлым?

— Начну с того, что у нас особый клуб. И в нем не тренер делает «Спартак», а, наоборот, «Спартак» делает тренера. Сужу на примере Бескова, который до прихода в него не добивался больших тренерских побед. И только в 79-м с командой, капитаном которой я был, впервые выиграл звание чемпиона. Не умаляя заслуг этого великого человека, которого считаю своим учителем, именно в «Спартаке» он стал в своем деле глыбой, каким его помнят по сей день. Вот почему мы считаем Константина Ивановича своим, до мозга костей спартаковским! Как и его зятя, замечательного армейского форварда Володю Федотова, также поработавшего в «Спартаке». А объединяла их с Константином Ивановичем не только огромная любовь к футболу, но еще и уважение к спартаковским традициям, заложенным мудрыми братьями Старостиными. Это чувствовалось по всему — по работе, результатам, отношению к ним болельщиков, также считавших их своими. И хотя у Бескова с Федотовым не было спартаковского прошлого, о котором говорил уважаемый Валерий Непомнящий, но красно-белый дух победы был в них заложен. Чем они, не скрывая, гордились.

В качестве главного тренера «Спартака» Романцев восемь раз выиграл чемпионат России и один раз — чемпионат СССР.

Деян Станкович и&nbsp;Олег Романцев.«Очень неприятно слышать злобные обвинения, брошенные в спину Станковичу». Романцев — о «Спартаке», Карпине и сборной
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Олег Романцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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