Романцев — о выборе красно-белых: «Не тренер делает «Спартак», а «Спартак» — тренера»
Олег Романцев в интервью «СЭ» объяснил, в чем, по его мнению, заключается особенность главного тренера красно-белых.
— Почему в «Спартаке» так важен тренер со спартаковским прошлым?
— Начну с того, что у нас особый клуб. И в нем не тренер делает «Спартак», а, наоборот, «Спартак» делает тренера. Сужу на примере Бескова, который до прихода в него не добивался больших тренерских побед. И только в 79-м с командой, капитаном которой я был, впервые выиграл звание чемпиона. Не умаляя заслуг этого великого человека, которого считаю своим учителем, именно в «Спартаке» он стал в своем деле глыбой, каким его помнят по сей день. Вот почему мы считаем Константина Ивановича своим, до мозга костей спартаковским! Как и его зятя, замечательного армейского форварда Володю Федотова, также поработавшего в «Спартаке». А объединяла их с Константином Ивановичем не только огромная любовь к футболу, но еще и уважение к спартаковским традициям, заложенным мудрыми братьями Старостиными. Это чувствовалось по всему — по работе, результатам, отношению к ним болельщиков, также считавших их своими. И хотя у Бескова с Федотовым не было спартаковского прошлого, о котором говорил уважаемый Валерий Непомнящий, но красно-белый дух победы был в них заложен. Чем они, не скрывая, гордились.
В качестве главного тренера «Спартака» Романцев восемь раз выиграл чемпионат России и один раз — чемпионат СССР.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1