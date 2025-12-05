Романцев — о выборе красно-белых: «Не тренер делает «Спартак», а «Спартак» — тренера»

Олег Романцев в интервью «СЭ» объяснил, в чем, по его мнению, заключается особенность главного тренера красно-белых.

— Почему в «Спартаке» так важен тренер со спартаковским прошлым?

— Начну с того, что у нас особый клуб. И в нем не тренер делает «Спартак», а, наоборот, «Спартак» делает тренера. Сужу на примере Бескова, который до прихода в него не добивался больших тренерских побед. И только в 79-м с командой, капитаном которой я был, впервые выиграл звание чемпиона. Не умаляя заслуг этого великого человека, которого считаю своим учителем, именно в «Спартаке» он стал в своем деле глыбой, каким его помнят по сей день. Вот почему мы считаем Константина Ивановича своим, до мозга костей спартаковским! Как и его зятя, замечательного армейского форварда Володю Федотова, также поработавшего в «Спартаке». А объединяла их с Константином Ивановичем не только огромная любовь к футболу, но еще и уважение к спартаковским традициям, заложенным мудрыми братьями Старостиными. Это чувствовалось по всему — по работе, результатам, отношению к ним болельщиков, также считавших их своими. И хотя у Бескова с Федотовым не было спартаковского прошлого, о котором говорил уважаемый Валерий Непомнящий, но красно-белый дух победы был в них заложен. Чем они, не скрывая, гордились.

В качестве главного тренера «Спартака» Романцев восемь раз выиграл чемпионат России и один раз — чемпионат СССР.