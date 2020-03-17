Академия «Рубина» перешла на дистанционное обучение

«Рубин» сообщил, что академия клуба перешла на дистанционное обучение из-за коронавируса.

— Мы приняли решение последнюю неделю перед каникулами провести на дистанционном обучении, сейчас для всех детей так будет безопаснее, — приводит слова директора академии Марселя Малюкова официальный сайт клуба. — Распустили пока до 1 апреля, потом будем ориентироваться на текущую обстановку.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ввел особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.