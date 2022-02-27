«Ахмат» — «Уфа»: гости открыли счет в добавленное к первому тайму время

Защитник «Уфы» Юрий Журавлев отличился в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата». Он открыл счет в добавленное к первому тайму время — 1:0.

Игроки «Ахмата» не успели выйти из штрафной, чтобы организовать офсайд, и вторая волна атаки «Уфы» закончилась забросом мяча на Журавлева, который с близкого расстояния поразил ворота.