Чемпион Европы в составе юношеской сборной России приостановил карьеру

Нападающий клуба «Ленинградец», чемпион Европы 2013 в составе юношеской сборной России (до 17 лет) Алексей Гасилин принял решение приостановить карьеру.

«С самого раннего детства я жил лишь футболом. Было очень непросто, но своей цели я добился!

Мой девиз по жизни «Через тернии к звездам!».

Я заиграл в футбол на высшем уровне! Стал чемпионом Европы U-17, играл в Европе и РПЛ. И казалось, что путь к звездам уже почти достигнут, как начались тернии. Очень серьезная травма, операция, длительное восстановление. И за одной травмой следуют и другие.

Это очень сложно эмоционально, когда приходится сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед, но вперед снова шагнуть не получается! Много чего не сложилось не по спортивным принципам, но сейчас не об этом!

Я принял очень тяжелое для себя решение! Я приостанавливаю свою профессиональную карьеру...

Вы не представляете, как сложно на такое пойти, когда я жил только футболом всю свою осознанную жизнь! Но я понимаю, что здоровье позволило бы поиграть еще пару лет, и я пришел бы в ту же точку, где стою сейчас. Настало время задуматься о самом главном вопросе, волнующем всех футболистов: «А что же после футбола?»

Нужно как-то жить! Зарабатывать деньги! Кормить семью и найти себя заново! И вы не думайте, что это конец! Это новое начало! И я открываю новую футбольную главу в своей жизни! Какую? Скоро узнаете!" - написал Гасилин в Instagram.

25-летний Гасилин является воспитанником «Зенита». 26 мая 2013 года он дебютировал в основном составе «Зенита» в матче 30-го тура чемпионата России против «Амкара», выйдя на замену на 46-й минуте вместо Александра Кержакова.

Потом он уходил в аренду в «Шальке», где играл за вторую команду, возвращался в «Зенит-2», выступал за «Амкар», «Томь», «Волгарь», «Звезду» и кипрский «Эрмис».