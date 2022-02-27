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Сегодня, 18:36

Чемпион Европы в составе юношеской сборной России приостановил карьеру

Иван Шитик
Корреспондент
Алексей Гасилин.
Фото Instagram

Нападающий клуба «Ленинградец», чемпион Европы 2013 в составе юношеской сборной России (до 17 лет) Алексей Гасилин принял решение приостановить карьеру.

«С самого раннего детства я жил лишь футболом. Было очень непросто, но своей цели я добился!

Мой девиз по жизни «Через тернии к звездам!».

Я заиграл в футбол на высшем уровне! Стал чемпионом Европы U-17, играл в Европе и РПЛ. И казалось, что путь к звездам уже почти достигнут, как начались тернии. Очень серьезная травма, операция, длительное восстановление. И за одной травмой следуют и другие.

Это очень сложно эмоционально, когда приходится сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед, но вперед снова шагнуть не получается! Много чего не сложилось не по спортивным принципам, но сейчас не об этом!

Я принял очень тяжелое для себя решение! Я приостанавливаю свою профессиональную карьеру...

Вы не представляете, как сложно на такое пойти, когда я жил только футболом всю свою осознанную жизнь! Но я понимаю, что здоровье позволило бы поиграть еще пару лет, и я пришел бы в ту же точку, где стою сейчас. Настало время задуматься о самом главном вопросе, волнующем всех футболистов: «А что же после футбола?»

Нужно как-то жить! Зарабатывать деньги! Кормить семью и найти себя заново! И вы не думайте, что это конец! Это новое начало! И я открываю новую футбольную главу в своей жизни! Какую? Скоро узнаете!" - написал Гасилин в Instagram.

25-летний Гасилин является воспитанником «Зенита». 26 мая 2013 года он дебютировал в основном составе «Зенита» в матче 30-го тура чемпионата России против «Амкара», выйдя на замену на 46-й минуте вместо Александра Кержакова.

Потом он уходил в аренду в «Шальке», где играл за вторую команду, возвращался в «Зенит-2», выступал за «Амкар», «Томь», «Волгарь», «Звезду» и кипрский «Эрмис».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Алексей Гасилин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Ахмат» — «Уфа»: стартовые составы команд
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
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Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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