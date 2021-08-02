«Ахмат» — «Сочи»: стартовые составы команд
18:56
«Ахмат» примет «Сочи» в матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Ахмат»: Шелия, Лысцов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Карапузов, Харин, Конате.
Запасные: Мелихов, Пуцко, Семенов, Садулаев, Адуев, Янку, Кадыров, Архипов, Альсултанов.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Маргасов, Родригу, Прохин, Барач, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьев, Дуганджич.
Запасные: Джанаев, Адамов, Заика, Юрганов, Маммана, Попов, Павлов, Колмаков, Ангбан, Барсов, Жоаузинью.
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