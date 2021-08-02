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«Ахмат» — «Сочи»: стартовые составы команд

18:56
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«Ахмат» примет «Сочи» в матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Ахмат»: Шелия, Лысцов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Карапузов, Харин, Конате.

Запасные: Мелихов, Пуцко, Семенов, Садулаев, Адуев, Янку, Кадыров, Архипов, Альсултанов.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Маргасов, Родригу, Прохин, Барач, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьев, Дуганджич.

Запасные: Джанаев, Адамов, Заика, Юрганов, Маммана, Попов, Павлов, Колмаков, Ангбан, Барсов, Жоаузинью.

Ахмат — Сочи

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Иван Шитик все материалы автора

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