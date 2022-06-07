Агент тренера Йокановича опроверг информацию о переговорах с московским «Динамо»

Александар Радосавлевич, агент сербского тренера Славиши Йокановича, опроверг информацию о том, что специалист ведет переговоры с московским «Динамо» и может возглавить столичный клуб.

«Мы не ведем переговоры с «Динамо». Сейчас мы общаемся с зарубежными клубами. Я не хочу создавать беспорядок в данный момент. Здесь нечего обсуждать. Мы не контактируем ни с одним российским клубом», — цитирует Sport24 Радосавлевича.

53-летний тренер Йоканович ранее возглавлял «Шеффилд Юнайтед», откуда его уволили в ноябре прошлого года. Также специалист работал в «Фулхэме» и «Уотфорде».

По окончании сезона-2021/22 московское «Динамо» покинул главный тренер Сандро Шварц. 43-летний немец возглавил «Герту».