Лепехин считает, что «Зенит» нуждается в обновлении состава

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин рассказал, нужно ли «Зениту» в зимнее трансферное окно покупать новых футболистов.

«Безусловно «Зенит» нуждается в обновлении состава. Не скажу, что петербуржцы потеряли шансы на чемпионство, но появляются проблемы. Нужно определить, в чем или в ком эти проблемы. Конечно, в команде есть футболисты, которые играют без особой мотивации. Надо проводить с этими игроками беседы, либо расставаться с ними. Кто меньше всех мотивирован в «Зените»? Не буду называть имен. Неизвестно, насколько готовы футболисты «Зенита» выкладываться. Главному тренеру надо определить, кто меньше всех заинтересован в успехах «Зенита», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

«Краснодар» с 38 очками является лидером РПЛ по итогам первой части сезона. На второй позиции располагается «Зенит» (36). «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших.