Агент Комличенко прокомментировал информацию об интересе клубов РПЛ к игроку
22:16
Агент новичка «Динамо» Николая Комличенко Александр Клюев рассказал о том, как прошли переговоры с москвичами.
В субботу «Динамо» объявило о подписании 24-летнего Комличенко. Срок контракта — 4,5 года.
— Александр, сколько клубов претендовало на Комличенко нынешней зимой? Слухов ходило довольно много — о «Рубине», «Локомотиве», ЦСКА.
— Не вижу смысла называть команды, которые хотели видеть в своих рядах Николая. Да это было бы и неэтично. Наибольшую заинтересованность проявило «Динамо», руководство этого клуба. Для нас было важно, что главный тренер Кирилл Новиков рассчитывает на Комличенко. (Константин Алексеев)
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