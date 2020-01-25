Агент Комличенко прокомментировал информацию об интересе клубов РПЛ к игроку

Агент новичка «Динамо» Николая Комличенко Александр Клюев рассказал о том, как прошли переговоры с москвичами.

В субботу «Динамо» объявило о подписании 24-летнего Комличенко. Срок контракта — 4,5 года.

— Александр, сколько клубов претендовало на Комличенко нынешней зимой? Слухов ходило довольно много — о «Рубине», «Локомотиве», ЦСКА.

— Не вижу смысла называть команды, которые хотели видеть в своих рядах Николая. Да это было бы и неэтично. Наибольшую заинтересованность проявило «Динамо», руководство этого клуба. Для нас было важно, что главный тренер Кирилл Новиков рассчитывает на Комличенко. (Константин Алексеев)

Полностью интервью с агентом Комличенко читайте — здесь