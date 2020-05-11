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«80 процентов друзей остались без работы». Джикия — о проблемах своего окружения

13:02
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал о трудностях, с которыми столкнулись его друзья из-за коронавируса.

— Если говорить о футбольных друзьях, то как вы уже знаете, что почти каждая команда пошла на некоторые сокращения, — сказал Джикия. — Все так или иначе упали в зарплатах. А что касается друзей вне футбола, то процентов 80 вообще остались без работы. Ждут, когда нормальная жизнь возобновится и можно будет снова зарабатывать деньги, чтобы жить и поддерживать родных и близких. Тяжелое время. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Георгия Джикии читайте здесь

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