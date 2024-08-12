В «Атланте» сообщили, что Миранчук прибудет в расположении клуба к концу недели

В пресс-службе «Атланты» ответили на вопрос «СЭ», когда полузащитник Алексей Миранчук получит рабочую визу и прибудет в расположение клуба.

«С разрешением на работу в США у Алексея проблем нет. Мы ожидаем, что он скоро прибудет в расположение «Атланты». Скорее всего, он прилетит к концу этой недели. Но пока окончательно ничего не решено. Это стандартная процедура, когда речь идет о переезде игрока в другую страну», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Соглашение 28-летнего россиянина с командой из МЛС рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. По версии La Gazzetta dello Sport, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

«Атланта» после 25 матчей в регулярном чемпионате МЛС занимает 9-е место в Восточной конференции.