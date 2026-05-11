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«Миннесота» и «Остин» сыграли вничью, Йебоа дважды не забил пенальти

Павел Лопатко

«Миннесота» сыграла вничью с «Остином» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2.

Счет на 14-й минуте открыл албанский нападающий гостей Мюрто Узуни — он реализовал пенальти. На 21-й минуте уже в ворота «Остина» был назначен 11-метровый — итальянский нападающий Келвин Йебоа не забил. На 22-й минуте после вмешательства ВАР отменили гол аргентинского форварда гостей «Миннесоты» Томаса Чанкалая.

На 27-й минуте Йебоа не забил пенальти во второй раз.

На 69-й минуте американский защитник «Миннесоты» Энтони Марканич сравнял счет, а на 77-й минуте аргентинский хавбек хозяев Хоакин Перейра вывел команду вперед. Однако через две минуты «Остин» установил окончательный счет после гола американского форварда Кристиана Рамиреса.

«Миннесота» (21 очко после 12 игр) располагается на пятом месте в таблице Западной конференции. «Остин» (14 очков после 12 встреч) идет на 10-м месте.

Чемпионат США. Неделя 12.
11 мая, 02:00. Allianz Field (Сент-Пол)
Миннесота
2:2
Остин

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