Семин: «Надеюсь, Миранчук будет играть в МЛС, как наши хоккеисты в НХЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от игры полузащитника Алексея Миранчука за клуб «Атланта Юнайтед».

«Обязательно будем следить за Алексеем, — цитирует Семина «РБ Спорт». — Будет возможность — будем смотреть матчи. Может быть, созвонимся, узнаем, как у него дела. Это сложный шаг для профессионала. Но хотелось бы, чтобы он играл там так же, как наши хоккеисты в НХЛ».

Ранее сообщалось, что Миранчук будет готов сыграть за «Атланту» против «Лос-Анджелес Гэлакси» 25 августа. Сейчас 28-летний россиянин ожидает получения рабочей визы.

«Атланта» в конце июля объявила о подписании контракта с Миранчуком до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. По информации СМИ, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.