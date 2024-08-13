Чинквини: «В Америке Миранчук заработает кучу денег»

Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту».

«Для Миранчука трансфер в «Атланту Юнайтед» — отличный вариант. Если мне не изменяет память, ему 28 лет, сейчас у него шикарный контракт на несколько лет, он может думать только о футболе. Алексей заработает в Америке кучу денег, окунется в новую для себя культуру, выучит новый язык. Хороший выбор для его будущего», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Соглашение 28-летнего россиянина с командой из МЛС рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. По версии La Gazzetta dello Sport, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

«Атланта» после 25 матчей в регулярном чемпионате МЛС занимает 9-е место в Восточной конференции.