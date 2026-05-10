Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 03:14

Месси после матча с «Торонто»: «Мы должны были побеждать»

Павел Лопатко

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал победу над «Торонто» (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС.

«Это был тяжелый матч, и было трудно играть, особенно в первом тайме. Но нам удалось одержать важную победу, потому что мы должны были побеждать с учетом последних результатов и того, как развивались события, поэтому я счастлив», — цитирует 38-летнего форварда ESPN.

Лионель Месси.Месси на высоте: оформил 1+2 против «Торонто» и побил рекорд Джовинко в МЛС

Месси в матче с «Торонто» забил гол и отдал две результативные передачи. Он стал самым быстрым игроком в истории МЛС, достигшим 100 очков по системе «гол + пас». На его счету 59 голов и 41 голевая передача в 64 матчах регулярного чемпионата. Он победил рекорд экс-нападающего «Торонто» итальянца Себастьяна Джовинко (58 голов и 42 передачи в 95 матчах).

«Интер Майами» (22 очка после 12 встреч) занимает второе место в таблице Восточной конференции.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
ФК Интер Майами
Читайте также
WSJ сообщила о постройке Израилем секретной базы в Ираке
Российский флаг в спорте: хроника возвращения — от юниоров МОК до взрослых турниров
КСИР предупредил об ответных ударах на США при нападении на иранские танкеры
Короли отмененных шайб и овертаймов, Яшкин в третьем звене, куча «масок». Благодаря чему «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина
Москвича арестовали на 15 суток за татуировку с трезубцем
«Обиделся». Чешский каноист не вышел на церемонию награждения вместе с россиянином Петровым на Кубке мира
Популярное видео
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гол на 90+4-й минуте принес «Монреалю» победу над «Орландо»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости