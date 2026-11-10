Футбольный «Монреаль» выставили на продажу

Владелец клуба «Монреаль» Джои Сапуто объявил о начале процесса продажи клуба, сообщает The Guardian.

68-летний бизнесмен, владеющий клубом с момента его основания в 1992 году, не смог сдержать слез на пресс-конференции, но подчеркнул, что решение не продиктовано срочностью.

Сапуто заявил, что хотел бы сохранить клуб в Монреале, но не исключил продажи покупателю, который перевезет команду в другой город.

«Я не буду отдавать клуб просто ради того, чтобы отдать. Если у покупателя нет возможностей удерживать клуб на нужном уровне, я не сделаю никому одолжение, продав его только ради сохранения здесь», — сказал бизнесмен.

По оценке Forbes, «Монреаль» стоит около 435 миллионов долларов. Для сравнения, недавние сделки в МЛС оценивались значительно выше: «Спортинг Канзас-Сити» — в 700 миллионов, «Коламбус» — в 900 миллионов. Сапуто заплатил за вступление в лигу 40 миллионов в 2012 году.

«Монреаль» в последние годы был одним из самых экономных клубов лиги и показывал слабые результаты: с 2016 года команда выиграла лишь один матч плей-офф. Сапуто признал, что следующему владельцу придется тратить больше, чтобы соответствовать уровню конкурентов. Клуб останется под управлением семьи Сапуто до тех пор, пока не будет найден покупатель.

В сезоне-2026 «Монреаль» занял последнее, 15-е место в таблице Восточной конференции МЛС (26 очков после 34 игр).