«Интер Майами» занял 2-е место в Восточной конференции МЛС, «Атланта» не вышла в плей-офф

Команды Восточной конференции МЛС провели последние матчи регулярного чемпионата сезона-2026. Первое место занял «Нэшвилл» с 77 очками после 34 игр.

Вторым финишировал «Интер Майами» (70 очков). Третье место занял «Нью-Инглэнд Революшн» (58).

В плей-офф также попали «Чикаго», «Шарлотт», «Филадельфия» и «Коламбус». В плей-ин сыграют «Орландо» и «Цинциннати».

«Атланта», за которую играет российский полузащитник Алексей Миранчук, не попала в плей-офф, заняв 13-е место (33 очка после 34 игр).