Алексей Миранчук полюбил футбол из-за Роналдиньо

Полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, из-за кого стал увлекаться футболом в детстве.

«В детстве все гуляли на улице, играли в футбол. Любовь к футболу пришла естественным путем. Хотя мне нравилось, как играл Роналдиньо. Возможно, это тоже послужило причиной», — приводит пресс-служба клуба слова Миранчука.

Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года. 28-летний россиянин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 8 матчах за американскую команду.