Гол и пас Миранчука оставили «Атланту» в гонке за плей-офф. Россиянину устроили персональную овацию

Наш легионер — герой победного матча «Атланты» в МЛС.

Трудно было придумать лучший турнирный расклад, чем был в середине недели у «Атланты Юнайтед». Два конкурента в борьбе за путевки в стыки проигрывают. Третий — приезжает к тебе в гости. Однако выступающий сейчас за «Монреаль» кумир болельщиков «пятиполосных» времен чемпионского сезона-2018 Хосеф Мартинес своим дублем загнал бывшую команду в угол. Да и соперник в предпоследнем туре регулярного чемпионата «Атланте» достался не самый простой.

Да, две недели назад удалось сыграть в Нью-Йорке с «быками» вничью (2:2), только тогда Сандро Шварц не мог рассчитывать на своего лидера — в недавнем прошлом звезду бундеслиги и «Лейпцига» Форсберга. Стоило же шведу вернуться в старт, как в Торонто удалось прервать серию из восьми матчей без побед (4:1). Правда, встречу в Джорджии Форсберг начал на скамейке запасных. А гости с первых минут оказались под прессом атак «Атланты», которая давненько не начинала столь решительно.

При этом, как показалось, Роб Валентино несколько упростил игру, сделав акцент на многочисленные подачи с флангов. Получалось решительно, но предсказуемо, и соперник с кавалерийскими наскоками справлялся довольно уверенно. Единственным голевым моментом до перерыва так и остался отраженный вратарем удар Грегерсена после углового в исполнении Лобжанидзе. Миранчук, в свою очередь, отметился неточным штрафным из перспективной позиции. И все это почти уравновешивалось спасением Эрнандеса, который подстраховал Гьюзана на линии ворот.

Но в целом «Атланта» в первые 45 минут смотрелась настойчивее и могла додавить соперника, которому пришлось вынужденно менять вратаря. Причем именно вышедший со скамейки Коронель — первый номер «РБ», но в игру он входил тяжело. Не слишком уверенно справлялся с не самыми сложными ударами и едва не подарил «Атланте» гол неудачной передачей. Но когда потребовалось — уже во втором тайме невероятным образом среагировал на срезку собственного защитника и перевел мяч в перекладину. На этом фоне удар Миранчука головой из центра штрафной вряд ли доставил бы вратарю проблемы, но мяч в любом случае прошел рядом со штангой.

Возможно, план Шварца заключался в том, чтобы измотать «Атланту», а потом добавить игре творчества за счет выхода Форсберга. Об этом можно было судить по возросшей активности «быков» с началом второго тайма Только измоталась, как оказалось, оборона гостей. Сначала Нилис получил красную карточку, попав по ноге убегавшего к воротам Москере. Потом судья указал на 11-метровую отметку после падения Тиаре. А прежде чем Миранчук, как и две недели назад, образцово исполнил пенальти, успела случиться масса событий.

Во-первых, по итогам возникшей в штрафной потасовки арбитр выписал четыре желтых карточки. Во-вторых, еще одна пауза потребовалась, чтобы рефери дошел до бровки и наказал предупреждением не сдержавшего эмоции Шварца. Наконец, подсказка ВАР закончилась походом к монитору, но не изменила первоначальный вердикт. Шварц только иронично поаплодировал. И это, как оказалось, была лишь прелюдия к горячей концовке.

Сначала после классной передачи партнера, которому Миранчук поаплодировал, россиянин не смог сильно пробить из центра штрафной, и вратарь перевел мяч через перекладину. Потом еще один «просмотр кино» привел к отмене гола Элиаса Маноэла, который спас «быков» в Нью-Йорке. Там все было на тоненького, а когда тот же бразилец забил из явного офсайда, Шварц непонятным образом избежал удаления за эмоциональные монолог и пантомиму около лайнсмена.

Ну а точку на седьмой из одиннадцати добавленных минут поставил убежавший к воротам Вольфф. После паса Миранчука, которого вскоре заменили под персональную овацию! Надежда «Атланты» на продолжение сезона проживет как минимум до 20 октября. И за это стоит поблагодарить не только Алексея, но и конкурентов, которые снова оступались.

«Торонто», у которого те же 37 очков, что и у «Атланты», но на игру больше, на третьей добавленной минуте пропустил от «Интер Майами» после паса Луиса Суареса (0:1). «Филадельфия» (37 очков) проиграла в Коламбусе. А «Монреаль» (40) не смог забронировать путевку в стыки из-за поражения от «Шарлотт». Вместе с канадцами одно из двух счастливых мест занимает выигравший свой матч «Ди Си Юнайтед» (40). Ситуация для «Атланты» сложнейшая, однако она остается в игре до выездной встречи с «Орландо».