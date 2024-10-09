Телохранитель Месси выбежал на поле остановить ребенка, который прорывался к футболисту

Яссин Чуэко, телохранитель форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, выбежал на поле во время матча регулярного чемпионата МЛС против «Торонто» (1:0).

Чуэко выбежал к аргентинцу, чтобы перехватить ребенка, который хотел сфотографироваться с футболистом. Охранник добежал до центра поля за несколько секунд.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. В текущем сезоне на счету 37-летнего аргентинца 17 голов и 10 передач в 18 матчах.