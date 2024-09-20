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Булыкин: «Миранчуку нужно забивать больше и помогать «Атланте»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что российскому полузащитнику «Атланты Юнайтед» Алексею Миранчуку будет сложно встать в один ряд с Лионелем Месси по значимости в МЛС.

«Это будет тяжко, там одна продажа футболок Месси чего стоит. А так, о себе заявить, показать, что он в порядке, показать, что он умеет играть и забивать может. У Миранчука есть возможности вытащить где-то свою команду. Поэтому нужно забивать, сейчас был гол на ничью. Нужно забивать больше и помогать своей команде», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

В четверг, 19 сентября, «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Интер Майами» — 2:2. 28-летний россиянин сравнял счет в концовке матча.

Алексей Миранчук. Удар с левой Миранчука оказался более волшебным, чем у Месси. Красивейший гол россиянина спас «Атланту» от поражения
Источник: Vprognoze.ru
Алексей Миранчук
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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