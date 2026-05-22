22 мая, 16:42

Состояние Месси превысило 1 миллиард долларов

Сергей Ярошенко

Состояние нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси превысило 1 миллиард долларов, сообщил Bloomberg.

По данным агентства, с 2007 года аргентинец заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. Отмечается, что миллиардером спортсмену позволил стать гонорар от «Интер Майами», предполагаемые соглашения о разделе доходов от телетрансляций, владение недвижимостью, а также доля в аргентинской сети ресторанов.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В этом сезоне счету 38-летнего футболиста 15 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 5 результативными передачами.

