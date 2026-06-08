Месси — о сравнении с Джинобили: «Это я Ману от футбола»

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о легендарном баскетболисте Ману Джинобили.

«Мне очень приятно слышать, как журналист говорит: «Ману — это Месси от баскетбола». На самом деле они должны говорить, что я Ману от футбола», — приводит Polymarket Hoops слова Месси.

Ману Джинобили — четырехкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио», за который выступал на протяжении 16 лет. Он был выбран на драфте 1999 года под 57-м номером, дебютировал в лиге в сезоне-2002/2003. Дважды участвовал в Матче звезд, признавался лучшим шестым игроком сезона-2007/2008, дважды включался в третью символическую сборную сезона. Завершил карьеру в 2018 году.

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