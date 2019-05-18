Умер Александр Ирхин

На 66-м году жизни скончался известный российский тренер Александр Ирхин, сообщает официальный Твиттер "Енисея". Его тренерская карьера длилась с 1981 по 2018 год, в девяностые годы он работал в ряде клубов высшей лиги, включая ставропольское "Динамо", "Тюмень", "Уралан".
Также в его карьере были такие команды, как "Кубань", "Факел", "Черноморец", а последним местом работы стали "Химки", которые Ирхин покинул в начале 2018 года.
Также специалист возглавлял казахские "Женис" и "Астану". С последней он принял участие в квалификации Лиги чемпионов.
На 66-м году ушел из жизни известный российский тренер Александр Ирхин.– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 18 мая 2019 г.
В 2000 году, а также с 2001 по 2002 годы Ирхин тренировал красноярский "Металлург".
ФК "Енисей" приносит соболезнования родным и близким Александра Сергеевича. pic.twitter.com/WlcHb75P77