Умер Александр Ирхин

На 66-м году жизни скончался известный российский тренер Александр Ирхин, сообщает официальный Твиттер "Енисея". Его тренерская карьера длилась с 1981 по 2018 год, в девяностые годы он работал в ряде клубов высшей лиги, включая ставропольское "Динамо", "Тюмень", "Уралан".

Также в его карьере были такие команды, как "Кубань", "Факел", "Черноморец", а последним местом работы стали "Химки", которые Ирхин покинул в начале 2018 года.

Также специалист возглавлял казахские "Женис" и "Астану". С последней он принял участие в квалификации Лиги чемпионов.