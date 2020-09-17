«Роман не выходил со мной на связь». Судья, которого избил Широков, — о происшествии
Арбитр Никита Данченков, которого избил бывший футболист сборной России Роман Широков, рассказал, что игрок не связывался с ним после инцидента.
Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после — ногой.
— После того, как Широков публично принес извинения, мнение не поменялось? И вообще как ты к ним отнесся? С одной стороны, он извинился, но с другой — наехал на тебя.
— Не могу назвать это извинениями, — приводит Sport24 слова Данченкова. — Если бы человек хотел извиниться — он попытался бы это сделать на месте или приехал бы в больницу, где я был больше четырех часов. А в своем посте он сказал, что «...Несмотря на непоставленный пенальти...». Это не дело.
— Лично он с тобой связывался? Или все ограничилось Instagram? Может быть, предлагал что-то после того, как ты дал понять, что собираешься дать ход делу?
— Лично он не выходил на связь. Даже попыток не было. В первый же день со мной пытались связаться его знакомые, предлагая встретиться и замять дело. На что получили отказ.
Ранее сообщалось, что на Широкова заведено уголовное дело по пункту «А» части второй статьи 115 Уголовного кодекса Российской федерации («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-09-17-izbityy-shirokovym-sudya-danchenkov-so-mnoy-pytalis-svyazatsya-znakomyye-romana-predlagaya-zamyat-delo